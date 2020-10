Al via l’Internet Governance Forum (IGF) Italia 2020

La Camera di Commercio Viterbo aderisce all’evento internazionale sul digitale organizzato sotto l’egida delle Nazioni Unite, on line dal 7 al 9 ottobre.

NewTuscia – VITERBO – Nell’ultimo quinquennio il 70,3% delle imprese ha investito nella trasformazione digitale e di queste il 40% ha puntato sul “capitale umano”. Più in particolare il 37,8% delle imprese ha investito nel “reskilling” ovvero nella formazione del personale esistente mentre il 2,9% delle imprese ha reclutato nuove figure professionali come effetto degli investimenti.

Di questo e altro si parlerà nel corso dell’Internet Governance Forum (IGF) Italia 2020, l’evento condotto sotto l’egida dell’ONU, organizzato per la prima volta dal Sistema camerale italiano che si terrà online dal 7 al 9 Ottobre.

Tre giorni di confronto e scambio di idee con oltre 30 appuntamenti inerenti alla Governance di Internet messi a punto da Unioncamere, InfoCamere, la rete dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio, tra cui quella di Viterbo, e Camera di Commercio di Cosenza con il patrocinio dei ministeri per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e dello Sviluppo economico. Il Forum a cui hanno aderito 54 Camere di Commercio si svolge in collaborazione con Agid – Agenzia per l’Italia digitale, Politecnico di Torino, Università della Calabria, Stati generali dell’innovazione e AssoTLD.

L’indagine Excelsior sulle competenze digitali mostra tra i profili lavorativi più ricercati dalle imprese nel 2019 a seguito degli investimenti effettuati nella digital transformation: l’Application Developer, l’ICT Account Manager, il Business Analyst, il Digital Media Specialist e l’ICT Consultant.

Alla apertura dei lavori interverranno la Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, il Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, il vice Presidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete . Sono previsti anche gli interventi di Klaus Algieri Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Jole Santelli Governatore della Regione Calabria, Lorenzo Tagliavanti Presidente di InfoCamere, Mattia Fantinati Parlamentare e Consigliere del Ministero Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione. Parteciperà ai lavori tra gli altri per l’ONU Chengetai Masango – Head IGF Secretariat -. Il programma completo si trova su http://www.igfitalia2020.it/programma.

Più di 150 relatori, rappresentanti dei principali attori internet italiani e internazionali, prenderanno parte agli appuntamenti in collegamento e in presenza dalle sedi di Roma, Cosenza, Firenze, Milano e Torino, oltre che dalle Camere di commercio che ospiteranno altri 16 eventi satellite. Una varietà di temi e di punti di vista con approfondimenti, ad esempio, sulle iniziative europee e internazionali, sulle sfide e opportunità per i giovani, sul ruolo del digitale e del web per la ripartenza dell’economia e sulle potenzialità della rete per la crescita sostenibile.

Per seguire l’incontro è necessario iscriversi a https://infocamere-it.zoom.us/webinar/register/WN_PhvjrpIXRKKxTlhVPO0zXw.

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO