Viterbese, ufficiale Davide Borsellini

NewTuscia – Viterbo – Ufficiale l’acquisto del giovane portiere.

La Viterbese acquista un altro portiere. E’ ufficiale l’arrivo di Borsellini, classe 1999.

“Davide Borsellini è cresciuto nel settore giovanile della Paganese, club con il quale ha fatto il suo esordio in Serie C il 16 gennaio 2016 nel match contro il Foggia. Poi il passaggio all’Udinese dove, con la maglia della formazione Primavera, ha collezionato 30 presenze tra campionato e Coppa Italia in due stagioni sportive. Nel 2018/2019 ha difeso la porta del Rende nel girone C di Lega Pro concludendo la stagione con 17 presenze all’attivo mentre nello scorso campionato, terminato anzitempo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, è sceso in campo in 10 partite” .

Questa la “scheda tecnica” apparsa nel sito ufficiale del club.

(Fonte foto : Ufficio Stampa Us Viterbese 1908)