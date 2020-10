Montefiascone, denunciate tre persone per droga

CONTROLLATE OLTRE 200 PERSONE, DUE DENUNCIATE PER DROGA E 11 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

NewTuscia – MONTEFIASCONE – I Carabinieri della Compagnia di Montefiascone nel fine settimana hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, impiegando decine di pattuglie, e finalizzando il controllo al corretto andamento della circolazione stradale.

Al termine del servizio sono state identificate 200 persone, denunciate due persone per detenzione di alcuni grammi di marijuana trovato a bordo delle auto in cui erano alla guida, ed una persona è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza , ed in totale sono state elevate 11 sanzioni al codice stradale.