NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Comune di Civita Castellana avvisa la cittadinanza che oggi 5 ottobre la ASL di Viterbo ha comunicato 10 casi Covid-19 nel nostro Comune. Si precisa che i soggetti erano già in isolamento domiciliare, 7 di loro appartengono ad una comunità di carattere religioso, isolata ed attenzionata sita ai confini del Comune mentre i restanti 3 sono contatti di un caso positivo accertato nei giorni precedenti. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla ASL e il Sindaco ha disposto la convocazione del centro operativo comunale (C.O.C.) con tutte le autorità preposte per il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Civita Castellana.

Vi terremo in continuo aggiornamento attraverso i nostri canali di comunicazione.

Il Sindaco

Dott. Luca Giampieri