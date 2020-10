“Basket Festival”: un grande successo la giornata in ricordo di Paolo Menghi al Play Ground

NewTuscia – VITERBO – “Basket Festival”: entusiasmo e partecipazione per l’iniziativa che si è svolta ieri al PlayGround, il “campetto” di Campo Graziano in località La Quercia.

In tantissimi, ragazzi, giovanissimi ma anche adulti, si sono divertiti a giocare, scambiarsi la palla, correre, in una bella giornata di sport e di festa in ricordo di Paolo Menghi, che tanto amava il basket, a due anni dalla sua scomparsa.

Musica e Street food hanno allietato la domenica ed in mattinata è intervenuto anche Francesco Mecucci autore del libro “Il parquet lucido – Storie di basket”.

La struttura, fino a poco tempo fa quasi abbandonata, è tornata ad essere un centro di ritrovo e di aggregazione, con nuovi canestri tabelloni, retine ed un impianto di videosorveglianza, interventi resi possibili grazie ad una raccolta fondi molto partecipata.

Ora l’impianto è diventato meta fissa di tantissimi giovani appassionati di sport che ogni giorno si allenano e giocano a pallacanestro, fino ad essere il campetto più frequentato e vissuto dell’intera provincia.

La manifestazione è stata organizzata dal gruppo degli “Amici di Paolo Menghi” in collaborazione con Modavi ed ha avuto il patrocinio non oneroso del Comune di Viterbo.

Un ringraziamento particolare al Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa per il supporto logistico.

Gli amici di Paolo