“Una rosa per Norma Cossetto”, a Civitavecchia intitolazione dell’anfiteatro alla giovane martire

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Lunedi 5 ottobre 2020, alle ore 11.00, presso il Parco Martiri delle Foibe di Civitavecchia, nell’ambito della manifestazione nazionale “Una rosa per Norma Cossetto”, sarà intitolato l’anfiteatro in memoria della giovane martire. La manifestazione, promossa dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla seconda edizione, intende onorare la memoria della studentessa istriana, seviziata e infoibata dai partigiani di Tito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio di Civitavecchia, presieduto dal Cav. Paolo Giardini. Interverranno il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, il dirigente nazionale del C10F Silvano Olmi e il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Cav. Gaetano Ruocco.

Il coordinatore del locale Comitato – Paolo Giardini – promotore della richiesta di intitolazione, dichiara: “l’evento quest’anno assume una maggiore rilevanza in quanto è il Centenario della nascita di Norma Cossetto e anche Civitavecchia, città duramente colpita dalla guerra, rende omaggio alla giovane eroina, decorata di medaglia d’oro al merito civile. Il suo coraggioso patriottismo sia da esempio per le giovani generazioni.”

COMITATO DIECI FEBBRAIO – CIVITAVECCHIA