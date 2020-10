Canti a Palazzo, ultimo atto al VesConte

Al palazzo Cozza Caposavi termina la breve serie di tour guidati nelle dimore storiche di Bolsena arricchite dalle esibizioni musicali della soprano Simonetta Chiaretti e del percussionista Andrea Piccioni

di Serena Biancherini

NewTuscia – BOLSENA – Quando si parla di dimore storiche si pensa subito ad ambienti preziosi, cui l’incalzare secolare di albe e tramonti ha lasciato quella patina opaca e fredda che le isola al difuori dei contesti moderni. Sembra di respirare l’aria di altri mondi in una sequenza ordinata di eventi e volti scanditi nei quadri, incisi su pietra o carta. Nella sua concezione logica, tutto ha un inizio e una fine; il rinascimento, periodo della costruzione del palazzo, il 1700, secolo in cui è stato restaurato. Ma se si prescinde dalle tappe schematiche in cui siamo abituati ad inquadrare la storia, si scopre una realtà tanto più variegata; questi mondi sono stati abitati dagli uomini, e come loro fatti di verità nascoste, non hanno un inizio ben definito ma affondano sempre in qualche altro tempo, ci vuole solo un fil rouge che li colleghi per scoprire che hanno lo stesso colore del nostro. Chi è disposto a guardare attraverso il simbolo al suo significato inizia a comprendere il valore dell’atmosfera.

Il filo conduttore lo ha dipanato la guida Maria Pace Guidotti con la sua panoramica ricca di aneddoti che, partendo dalla piazza San Giovanni e attraverso il Borgo Vero di Bolsena, ha legato tradizioni ancora vigenti come la caratteristica infiorata alle rispettive origini. Le sue parole precise e ponderate, lo sguardo giocoso con cui accarezzava le antichità, hanno lasciato la convinzione che la pacatezza di chi è abituato ad esercitare il ruolo non ha perso il sopravvento sulla passione di storico. Invece l’interpretazione dei due artisti, Simonetta Chiaretti e Andrea Piccioni, uniti per l’ultima sera della rassegna Canti a Palazzo in esibizioni musicali che recano l’impronta dell’unicità in Italia, ha di nuovo dato la svolta al processo di immedesimazione. Ha rappresentato la fusione tra il palazzo e le persone presenti, una storia che si districava dai cassettoni di legno dipinto del soffitto all’archivolto del portone principale due piani più in basso, che con il rincorrersi e il velarsi della voci anonime delle epoche percorse si è fatta espressione delle inflessioni individuali. In quel racconto che si veniva formando, ogni persona presente trasfondeva le immagini fresche appena visitate con l’impulso assorto dell’empatia al lume delle candele. Anche i figuranti del Comitato Centro Storico “BOLSENA 1328” hanno fatto la loro gradita parte nell’accogliere il tour.

Palazzo Cozza Caposavi, la sede della struttura alberghiera VesConte, si compone di due piani arredati con mobili datati tra il 1700 e il 1900. La sostituzione è avvenuta in seguito ad un incendio nel secolo dei lumi, ma la costruzione della dimora è stata voluta dal cardinale Tiberio Crispo intorno al 1561 e presenta tra i molti tesori, i pavimenti originali, un’ampissima gamma di libri del 1500 e incisioni del Canova.

Superato il portone, diaframma che fa da spartiacque tra il flusso di persone per la strada in un sabato pomeriggio e la memoria che custodisce il palazzo, l’atmosfera dell’intera dimora si intuisce immediatamente. Le grandi lanterne al soffitto, la carrozza dopo la prima scalinata, un Phaeton sembrerebbe (ndr), le giare. Ma se il vivace chiacchiericcio della piazza si spegne tra le spesse pareti, qualcosa di quella calda vivacità vi partecipa. La geometria ordinata delle porzioni interne dell’edificio, è addolcita dalle comodità moderne; rete Wi-Fi, e confortevoli divani fanno una discreta apparizione in qualche stanza, senza disturbarne l’omogeneità. Il palazzo è infatti abitato e nel corso dei secoli diverse personalità vi hanno soggiornato, da Giovanni de Medici, figlio del Magnifico e cardinale governativo di Bolsena, ad attori premi Oscar fino ad arrivare a persone cosiddette comuni in vacanza.

Il primo piano era adibito all’amministrazione agricola; dove si trovavano gli uffici, ora sono raccolte le carte topografiche delle proprietà della famiglia, anche una stupenda rappresentazione della Battaglia di Austerlitz, o meglio, uno dei 4 esemplari presenti sulla penisola, adorna le pareti.

Il secondo è il piano nobile, quello di rappresentanza in cui venivano accolti gli invitati. Lì si trovano le camere da letto e quella dedicata alla cultura romana.

La guida e il perfetto padrone di casa Francesco Cozza Caposavi che ha messo a parte i visitatori della storia della su famiglia, facevano proprio strada a queste stanze, quando la voce della soprano ha sollecitato il tour in visita con un’affascinante richiamo, intonando a cappella, davanti ad un tabernacolo, l’Ave Maria del compositore cinquecentesco Giulio Caccini. Nell’esibizione finale anche la musica ha avuto il suo assolo. Colpi secchi, sfiorati ed echeggianti, a seconda di come il tamburo veniva adoperato Andrea otteneva un tono più deciso o frusciante, da una scossa cupa che entrava nel petto con un balzo e batteva al posto del cuore ad un sussurro sottile con grande versatilità.

Entrambi gli artisti hanno ottenuto un grande successo, durante la performance che prevedeva un repertorio di brani dal 1500 al 1800, hanno fatto sentire al pubblico che stavano suonando e cantando per lui. La voce meravigliosa sapientemente modulata, le percussioni eseguite con maestria sul tamburo, il suono idiofono delle castagnette, strumenti antichissimi simili a nacchere, erano tutti per gli spettatori resi protagonisti dal desiderio di raggiungere le loro fibre più profonde.

Ogni nota procedeva con perfetta sicurezza, persuadendo erroneamente l’orecchio e lo sguardo che gli accenti e le percussioni non affrontassero difficoltà quali l’adeguamento del timbro all’acustica della stanza, l’adattamento dei due opposti, voce e ritmo, ad un dialogo tanto da formare uno scambio armonioso. Non ultima, la novità di una simile performance che la creatività e il grande talento hanno potuto concretare. Lui è uno dei massimi esponenti dell’arte dei tamburi a cornice, lei una soprano formidabile che ha lavorato con grandi nomi della musica classica; sono caratterizzati da stili diversi ma hanno alle spalle la stessa passione per la musica. Forse questa differenza unita alla versatilità acquisita con l’esperienza ha consentito ad entrambi di crescere professionalmente ampliando ulteriormente gli orizzonti.

Informazioni sugli artisti

Soprano Simonetta Chiaretti. Dopo aver conseguito il Diploma di Canto Lirico, si è perfezionata con i Maestri Lucia Vinardi, Renato Federighi, Lajos Kozma, Sergio Pezzetti, Katia Angeloni, Lino Puglisi, Antonio Juvarra. Nella sua carriera ha collaborato con il M. Carlo Felice Cillario, con il mezzo soprano Luciana Pieri Palombi, con l’attore Arnoldo Foà, l’artista Samuel Montealegre. Nella Tuscia ha partecipato a varie edizioni del Festival Barocco con i Maestri Zeno Scipioni e Piero Caraba e al Tuscia Opera Festival con il M. Stefano Vignati. In occasione del 150° anniversario della nascita del grande maestro lucchese è uscito il suo cd Puccini Album, edito da Masari Editore. E’ inoltre autrice di diverse pubblicazioni, tra cui il testo di educazione musicale La bottega dei suoni per Edital Vidi, e la raccolta di canti della tradizione popolare Rama de rosa e fronna de fior per Annulli Editore.

Percussionista Andrea Piccioni. Definito dalla rivista Musica Jazz come un Maestro assoluto dei tamburi a cornice, ha varcato con il suo stile i confini del jazz, della world e della musica classica. Ha collaborato con innumerevoli artisti tra i quali Bobby McFerrin, Paul McCandless, Les Haulz et Les Bas, Gianluigi Trovesi, Luciano Biondini, Basel Rajoub, Manfred Leuchter, Riccardo Tesi, Lucilla Galeazzi, Wu Man. E’ anche un apprezzato didatta nei più importanti festival, università e conservatori a livello globale, un ambasciatore degli strumenti a percussione tradizionali, italiani e del Mediterraneo in tutto il mondo.