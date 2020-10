Scuola Musicale Comunale, nuovo sito on-line

NewTuscia – VITERBO -Riceviamo e pubblichiamo. È on-line il nuovo sito della Scuola Musicale Comunale di Viterbo, www.scuolamusicaleviterbo.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune di Viterbo.

Lo annuncia la consigliera comunale Paola Bugiotti, presidente del Comitato di Amministrazione della SMC.

Il sito presenta una nuova grafica ed è facilmente accessibile anche da smartphone. Vi si possono trovare tutte le informazioni riguardanti la storia, la struttura amministrativa e l’offerta didattica che comprende gli insegnamenti di Canto, Chitarra, Clarinetto, Corno, Flauto, Oboe, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino, Viola, Materie Teoriche.

I docenti sono tutti in possesso dei massimi titoli di studio previsti in campo musicale e attuano una didattica che unisce tradizione e innovazione. Le lezioni si svolgono in presenza e/o a distanza nel rispetto delle norme anti-Covid.

La SMC è convenzionata con il Conservatorio dell’Aquila per sostenere esami preaccademici in sede.

Una scuola in grado di soddisfare le più variegate aspettative: quelle amatoriali di chi si accosta per la prima volta al mondo della musica per il puro senso del diletto, anche in età adulta; quelle professionali di chi voglia sostenere gli esami nei conservatori, e/o partecipare a concorsi nazionali ed internazionali.

Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di ottobre.

Scuola Musicale Comunale Viterbo