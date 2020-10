L’Ordine Francescano di Orte onora Francesco di Assisi con momenti di preghiera

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – L’Ordine Francescano di Orte ha predisposto un articolato programma in occasione della Festa di San Francesco di Assisi, con momenti di preghiera e di riflessione, alla luce della nuova Enciclica “Fratelli tutti”, che Papa Francesco ha promulgato oggi 3 ottobre ad Assisi.

L’Ordine Francescano intitolato ai Santi Antonio e Bernardino ha iniziato il camminino di preparazione alla festa del Fondatore domenica 27 settembre con l’Adorazione Eucaristica presieduta presso la chiesa di Sant’Antonio in Orte Scalo dall’assistente spirituale Padre Renzo Cocchi, nel corso della quale sono stati letti dei brani significativi delle Fonti Francescane, attualizzati alle problematiche umane e spirituali dei nostri tempi.

E’ stato ricordato come le Fonti francescane, ad opera dei biografi contemporanei di San Francesco abbiano colto la semplicità e la vicinanza del santo alla vita dei suoi contemporanei, come confermato, tra l’altro, dai racconti del passaggio di San Francesco ed il miracolo della guarigione del giovane Giacomo compiuto ad Orte su insistenza dei genitori, che costituirono probabilmente, insieme ad altri seguaci uno dei primi nuclei dell’Ordine Francescano Secolare, riservato ai laici desiderosi di vivere gli ideali processati da Francesco.

Oggi 3 ottobre viene commemorato ad Orte Scalo il Transito di San Francesco, con la coinvolgente celebrazione presieduta dal parroco Don Giovanni e da Don Carlos, animata dal Coro della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Marco.

Nella giornata di domenica 4 ottobre, memoria di San Francesco, alle ore 18 presso la Cattedrale Padre Renzo Cocchi e il parroco don Maurizio Medici celebreranno la santa messa secondo il messale serafico, animata con i canti del Coro della Cattedrale.

Infine domenica 25 ottobre Padre Renzo Cocchi condividerà con inTerziari ed i fedeli le riflessioni e gli approfondimenti sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”, presso la parrocchia di Orte Scalo.

Molti sono i riferimenti e le attese che si concentrano sull’Enciclica che Papa Francesco dedicherà al post pandemia e che nelle ultime udienze del mercoledì ha in qualche modo ha anticipato alcuni contenuti. Ricordiamo che la Enciclica “Fratelli tutti” e’ stata pubblicata dal Pontefice ieri 3 ottobre ad Assisi, vigilia della festa del Santo patrono d’Italia.

“Per costruire una società sana, inclusiva, giusta e pacifica, dobbiamo farlo sopra la roccia del bene comune. E questo è compito di tutti, non solo di qualche specialista”.

In questo orizzonte, invece, “la risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si basa sull’amore”. Prima di tutto si tratta dell’amore di Dio, che, da accogliere per poter rispondere in maniera simile, un amore da avere non solo verso chi mi ama, come la famiglia, gli amici, ma anche per coloro che non si conoscono, che sono stranieri, e perfino per i nemici. “Il punto più alto della santità” è “amare i nemici” anche se non è facile, evidenzia. E’ “un’arte” che si può imparare en migliorare.

L’amore vero è inclusivo, come insegnato da Francesco di Assisi, include anche il rapporto con la natura, e espansivo. Tante volte fa più bene una carezza di perdono che non tanti argomenti per difendersi, nota. Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con un amore senza barriere, frontiere o distinzioni. Questo amore può generare strutture sociali che ci incoraggiano a condividere piuttosto che a competere, che ci permettono di includere i più vulnerabili e non di scartarli, e che ci aiutano ad esprimere il meglio della nostra natura umana e non il peggio.

Il vero amore non conosce la cultura dello scarto, non sa cosa sia. Infatti, quando amiamo e generiamo creatività, quando generiamo fiducia e solidarietà, è lì che emergono iniziative concrete per il bene comune. E questo vale sia a livello delle piccole e grandi comunità, sia a livello internazionale.

Il Papa esorta quindi a “accrescere il nostro amore sociale, contribuendo tutti, a partire dalla nostra piccolezza. Il bene comune richiede la partecipazione di tutti”. «Se ognuno ci mette del suo, e se nessuno viene lasciato fuori, potremo rigenerare relazioni buone a livello comunitario, nazionale, internazionale e anche in armonia con l’ambiente.

«Più volte papa Francesco nelle ultime udienze ha notato: “Se, invece, le soluzioni alla pandemia portano “l’impronta dell’egoismo”, “forse possiamo uscire dal coronavirus”, nota, ma “certamente non dalla crisi umana e sociale” che il virus ha accentuato.

San Francesco Tavola con immagine verosimile del Santo XIII sec.

Lo sguardo del Papa si posa, quindi, anche sulla politica che, nota, “spesso non gode di buona fama, e – dice – sappiamo il perché”. Questo non vuol dire – evidenzia – che “i politici tutti siano cattivi”. Francesco esorta comunque a non rassegnarsi a questa visione negativa ma a reagire mostrando che “è doverosa

«I cristiani, in modo particolare i fedeli laici, sono chiamati a dare buona testimonianza attraverso “una buona politica” che metta al centro bene comune e persona umana e possono farlo grazie alla virtù della carità, coltivandone l’intrinseca dimensione sociale», conclude papa Francesco, «è dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale, contribuendo tutti, a partire dalla nostra piccolezza. Il bene comune richiede la partecipazione di tutti».