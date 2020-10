“Le bellezze del nostro territorio alla fiera internazionale del Turismo di Rimini”

Il Comune di Montefiascone protagonista alla Fiera del Turismo di Rimini.

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Riceviamo e pubblichiamo. L’assessore al turismo Fabio Notazio, dopo le nuove iniziative legate alla promozione del territorio nel mondo dello shipping adesso ha intenzione di portare e mettere in mostra tutte le bellezze artistiche e gastronomiche della città falisca.

Il tradizionale appuntamento della Fiera del Turismo “TTG Travel Experience”, si terrà a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020.

Alla manifestazione, che vede coinvolti enti pubblici e privati, italiani ed esteri che operano nel settore turistico, ha aderito il Comune di Montefiascone sarà presente con uno stand divulgativo autonomo.

Lo scopo è quello di promuovere il territorio: le storiche chiese che hanno ospitato i più illustri artisti del rinascimento italiano; le bellezze lacustri e naturali e i prodotti enogastronomici invidiati nel mondo.

“La “TTG Travel Experience” è l’unica fiera in Italia che permette l’incontro tra imprese di settore e le più qualificate aziende d’intermediazione del prodotto turistico nazionale ed internazionale.

E’ considerato il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana.

Tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità: un’importante occasione per la promozione del territorio montefiasconese, a cui, con il mio assessorato ho subito deciso di aderire”. Afferma l’assessore Fabio Notazio che aggiunge: “Uno spazio vetrina della città a cui tutti gli operatori commerciali possono aderire. Invito tutti ad inviare materiale promozionale delle loro aziende. Alberghi, ristoranti, agriturismi, aziende agricole ed artigiane. Metteremo a disposizione non solo gli spazi ma anche il personale pronto a fornire le informazioni necessarie. Altresì lo spazio è a disposizione anche di chi materialmente sarà presente in questa tre giorni e vorrà promuovere il proprio brand”.

L’amministrazione comunale, inoltre, ringrazia la Cantina Sociale e le Cantine Leonardi e Stefanoni che hanno già aderito con i loro preziosi vini e la GAM che invece farà assaggiare i prodotti nostrani.

Pro Loco e tour operators si occuperanno dell’info point. Chiunque volesse aderire e partecipare alla fiera può inviare la propria adesione entro e non oltre il 12 ottobre prossimo alla mail

s.andolfi@comune.montefiascone.vt.it o protocollo@pec.comune.montefiascone.vt.it