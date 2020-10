CRI Tarquinia, vendita de “Le mele di AISM” annulata per maltempo

NewTuscia – TARQUINIA – La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia comunica che, a causa del maltempo, questa mattina di sabato 3 ottobre, non sarà presente in piazza Cavour per la vendita de “Le mele di AISM” e per la misurazione della pressione e della glicemia da parte delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa Italiana. Se le condizioni meteo miglioeranno, il gazebo verrà riallestito nel pomeriggio di oggi e domani 4 ottobre. L’iniziativa della vendita de “Le mele di AISM” sarà riproposta il 9, 10 e 11 ottobre.