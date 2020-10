La 18enne di Porto Ercole dell’atletica Grosseto Banca Tema e testimonial dell’associazione SuperAbile Viterbo APS si piazza alle spalle della campionessa Martina Caironi e davanti a Simion Alina Alexandra e Monica Contraffatto

NewTuscia – ROMA – Ambra Sabatini seconda ai campionati italiani societari. La 18enne di Porto Ercole tesserata con l’Atletica Grosseto Banca Tema e testimonial dell’associazione SuperAbile Viterbo APS si pazza alle spalle della campionessa Martina Caironi e davanti a Simion Alina Alexandra e Monica Contraffatto.

Continua la favola di Ambra che, nell’ambito dei campionati paralimpici organizzati dalla FISPES al centro delle Tre Fontane, scende sotto i 16 secondi (15.27 il suo tempo) e arriva addirittura ad insediare la leadership della pluricampionessa mondiale ed olimpica Martina Caironi (15.23 il suo tempo) piazzandosi davanti alla Simion (15.44) ed a Monica Contraffatto (15.67).

Una grandissima prova per lei che, dopo essersi fatta conoscere a Jesolo qualche settimana fa, ha di fatto confermato non solo tutte le potenzialità in suo possesso ma ha creato interesse intorno a se stessa con tecnici ed addetti ai lavori che a fine gara le hanno tributato parecchi complimenti, senza considerare la conquista della terza prestazione al mondo sui 100 mt (15.27) che sposta, a questo punto, tutti gli equilibri verso TOKIO 2021.

“Sono solo all’inizio del mio percorso – ha detto a caldo Ambra Sabatini -. Una buona prova che mi da fiducia per i prossimi appuntamenti. Ringrazio tutto il mio staff, la mia famiglia, il mio allenatore Jacopo Boscherini, Alessandro Kuris e tutti i tecnici che a vario titolo stanno contribuendo alla buona riuscita del mio percorso”.