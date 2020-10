Poste Italiane: Presentati ai sindaci di Carbognano e Lubriano i nuovi ATM Postamat

Presente agli eventi anche la Responsabile Regionale dei Piccoli Comuni Cristiana Avenali

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Sono stati presentati oggi a Lubriano, presso l’ufficio postale di Via Nazionale 14 e a Carbognano nella sede di Via Fontana Vecchia 1, i due nuovi sportelli automatici ATM Postamat. Oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e ai sindaci dei due comuni Valentino Gasparri e Agostino Gasbarri, presente in entrambi gli eventi la responsabile dei Piccoli Comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali e molti cittadini residenti.

Poste Italiane ricorda che gli uffici postali di Carbognano e Lubriano osservano orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:40 e il sabato fino alle 12:45.