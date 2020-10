Parla il mister! Maurizi prima di Viterbese – Avellino

NewTuscia – VITERBO – Le dichiarazioni di mister Maurizi prima di Viterbese – Avellino

Dopo l’ottima prestazione contro la Ternana, domani la Viterbese si appresta a scendere in campo per la prima al Rocchi. Ecco le dichiarazioni del mister prima del match :

“Per la partita di domani spero di recuperare Salandria, ovviamente mancherà Tounkara ma giocheremo comunque con le due punte. A proposito di questo, vedremo con staff e presidente se avremo bisogno di un altro innesto là davanti”.

Sulle prospettive della stagione :

“Noi andremo in campo per fare risultato, indipendentemente dal nome dell’avversario – non mi piace però creare delle aspettative, è una sovra-struttura mentale dannosa, si ragiona sul presente, partita per partita. L’Avellino è un ottima squadra, non so se l’aver giocato soltanto 10 minuti nella settimana passata, sia per loro un vantaggio o uno svantaggio. So come funziona in questi casi, se l’Avellino vincerà sarà stato un aspetto positivo, altrimenti no. Fa parte dei classici luoghi comuni su questo sport”

Il mister ha poi concluso con una considerazione, interpellato sul match contro la Ternana : ” Sono d’accordo con voi, abbiamo sempre cercato di costruire dal basso, abbiamo avuto tre nitide palle gol – questo vuol dire che vogliamo essere artefici del nostro destino, non ci interessa essere delle comparse, noi vogliamo essere attori principali”.