“Un sacco di soldi per un pugno di mosche!”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Questa Amministrazione comunale ha preso mutui per un totale di 15 milioni di euro circa, ma dove sono finiti tutti questi soldi?

Un’ interrogazione presentata dal nostro Consigliere comunale, Quinto Mazzoni, vuole risposte chiare su quanto ammontano i nostri mutui, il costo degli interessi e gli investimenti e le opere eseguite con questo denaro.

Non che non si possano prendere prestiti, da parte dell’ente, per la realizzazione di opere pubbliche, ma non raccontateci che sono stati spesi per il taglio dell’erba!

Purtroppo, siamo arrivati già al 50% del massimo dell’indebitamento consentito, giusto il 29 settembre scorso, quando la Maggioranza, in Consiglio comunale, ha approvato la richiesta di altri 6 milioni e settecento mila euro di mutuo.

Chiaramente, non intendiamo affermare che l’Ente non possa farlo, ma rimane pur sempre una scelta politica da noi non condivisibile.

In passato, con le scorse amministrazioni , sono stati accesi mutui , anche superiori , ma che ci hanno lasciato in eredità un buon capitale, come il teatro, il palazzetto, l’istituto alberghiero, la ludoteca (ex mattatoio), adesso centro polifunzionale, l’immobile Ex paradiso, dove attualmente ci sono i laboratori di restauro, il nostro Comune interamente ristrutturato, l’immobile dove risiede il centro anziani, S.Sisto e tanti altri. Insomma, così tanti soldi in prestito non possiamo certo impiegarli per la manutenzione delle strade, o per il decoro urbano, spese che dovrebbero essere fronteggiate con la normale amministrazione.

Perciò spiegateci cortesemente come sono stati investiti e come verranno impiegati con la nuova richiesta di mutuo. Facendo il conto della serva, siamo a circa 15 milioni e mezzo di euro, più gli interessi, ossia, circa un milione annuo, per arrivare ad un totale di circa 23 milioni di euro ?

Speriamo che si possano conoscere tutte le risposte domandate nell’interrogazione presentata dal consigliere Mazzoni, durante la prossima seduta consigliare.

I cittadini devono e vogliono sapere!

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana