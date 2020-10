Ottobre Rosa: Ospedale San Carlo di Nancy aderisce alla campagna e mette a disposizione screening gratuiti

Torna il Mese della Prevenzione del tumore al seno con iniziative dedicate alla diagnosi precoce di quella che è la neoplasia più diffusa nella popolazione femminile

Anche quest'anno l'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma aderisce alla campagna Ottobre Rosa per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre sarà possibile effettuare una mammografia gratuita per tutte le donne tra i 45 e i 49 anni, una fascia d'età che non rientra nel programma di screening regionali.

“Partecipare a percorsi di prevenzione è di estrema importanza per individuare precocemente il tumore al seno, attualmente la neoplasia più frequente nel nostro paese – dichiara la dott.ssa Laura La Barbera, radiologa senologa dell’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale San Carlo di Nancy –. La diagnosi precoce può davvero salvare la vita e rendere l’eventuale iter terapeutico meno invasivo. Per questo già da qualche anno aderiamo alla campagna Ottobre Rosa che prevede mammografie gratuite per tutte le pazienti che rientrano in quella fascia d’età attualmente esclusa dai percorsi di prevenzione organizzati dalla Regione”.

Il tumore alla mammella è tra i cinque tumori più frequenti nella popolazione, il più diffuso tra le donne. Nel Rapporto annuale “I numeri del cancro in Italia” stilato da AIOM e AIRTUM nel 2019 si stimavano oltre 53 mila nuovi casi diagnosticati ogni anno. In Italia vivono circa 800 mila donne che hanno avuto un tumore al seno, con una incidenza maggiore man mano che aumenta l’età: si ammala una donna su 40 tra coloro che hanno meno di 49 anni, una su 20 tra i 50 e i 69 anni e una su 25 tra i 70 e gli 84 anni.

“Per questo è fondamentale differenziare il programma di controlli in accordo alle diverse fasce d’età – spiega la dott.ssa La Barbera –. Tutte le pazienti che aderiscono all’iniziativa vengono sottoposte a mammografia, e, in caso di esiti sospetti, proseguono con noi il percorso di approfondimento con ecografia senologica e/o biopsia. Lo specialista senologo provvederà a fornire alla paziente una nuova impegnativa con codice di esenzione D05. Anche questi ulteriori accertamenti saranno in regime di gratuità”.

Per aderire all’iniziativa Ottobre Rosa e prenotare la mammografia gratuita è sufficiente munirsi di impegnativa del medico con codice di esenzione “D01 – Campagna di Screening regionale” e prenotare l’esame contattando il seguente numero dedicato 06.164161840 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00.