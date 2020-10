Comune Viterbo. Domanda scrutatori e presidenti, online modello

NewTuscia – VITERBO –Iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente e a quello di scrutatore di seggio elettorale, online la modulistica per la presentazione della domande. Gli elettori disposti a essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale dovranno presentare domanda entro il prossimo 31 ottobre. Gli elettori disposti a essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda entro il prossimo 30 novembre.

La domanda va presentata su apposito modulo, reperibile sia sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it (per gli scrutatori al link https://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/5863394?p_auth=Ait4B8Dh – per i presidenti al link https://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/albo-pretorio/-/papca/display/5863426?p_auth=Ait4B8Dh ), o presso l’ufficio elettorale (piazza Fontana Grande).

La domanda, sia per l’albo degli scrutatori, sia per l’albo dei presidenti, dovrà pervenire utilizzando una delle seguenti modalità e allegando fotocopia di un documento di identità valido: – posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it ; – posta elettronica ordinaria all’indirizzo elettorale@comune.viterbo.it ; – fax 0761 348212; – spedita per posta, tramite raccomandata A/R; consegnata direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di Viterbo. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio – avvisi vari.