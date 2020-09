Il Sindaco Giampieri in visita alle aziende ceramiche di Civita Castellana durante la settimana del design di Milano

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. “Con estremo piacere – dichiara Giampieri – mi sono recato ieri pomeriggio presso il più importante distretto di promozione del design in Italia, punto di riferimento internazionale, centro dello sviluppo creativo, commerciale e culturale di Milano dove non potevano mancare le nostre aziende ceramiche e colgo l’occasione per ringraziare gli imprenditori per l’invito ricevuto.

In periodo di Covid – commenta il Sindaco – il Salone del mobile ha annullato l’edizione 2020 ma il Fuorisalone è continuato nel distretto del design in Brera organizzando una nuova manifestazione pensata per coinvolgere gli showroom e promuovere tra gli altri lo sviluppo commerciale del distretto più suggestivo e importante di Milano, lavorando con circa 500 espositori per un pubblico stimato in 400.000 presenze nei 7 giorni della manifestazione che purtroppo quest’anno ha avuto un tono minore a causa del Covid.

Il distretto del design ha raccolto tra le altre la selezione delle migliori attività industriali del distretto ceramico di Civita Castellana che sono presenti con showroom permanenti di cui uno inaugurato proprio ieri in mia presenza. Questa evoluzione delle aziende in continuo aggiornamento – conclude Giampieri – punta a far conoscere quanto di meglio riesce ad esprimere il nostro distretto industriale in tutto il mondo.”

