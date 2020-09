Il dolce Simba cerca casa

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Basta guardarlo negli occhi per innamorarsi di lui: Simba è dolcissimo e affettuoso, ti conquista in un attimo. Eppure sono già 4 anni che aspetta una famiglia. Vive in un rifugio della capitale, accudito e seguito da volontari, ma è pur sempre un canile… Simba in questo canile ci è arrivato da cucciolo, non merita di passarci la vita…