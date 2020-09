A Vitorchiano ecco Veronica Pivetti per il Festival dei Monti Cimini

NewTuscia – VITORCHIANO – Ultimi appuntamenti per il Festival dei Monti Cimini, rassegna di cultura itinerante con letture d’autore e ospiti prestigiosi, promossa con il sostegno della Regione Lazio dalla Comunità Montana dei Cimini e Caffeina Cultura e organizzata da Carramusa Group.

Oggi alle 18, a Vitorchiano presso il complesso di Sant’Agnese, letture animate per bambini, tratte dalle favole di Gianni Rodari, con la compagnia Margot Theatre.

Domani alle 19,30, invece, è il giorno di Veronica Pivetti.

Il volto noto di tv e cinema, torna in libreria con un romanzo effervescente: “Per sole donne”.

La Pivetti racconta, con brio ed ironia, la vita di cinque protagoniste, non più giovanissime, ormai disincantate e consapevoli di quello che vogliono dalla vita che esigono la parità femminile in tutti i sensi.

Quella vera, in cui alle donne è possibile finalmente esternare senza vergogna la stessa libertà d’espressione che gli uomini hanno da sempre.

In che modo ottenerla? Beh, parlando liberamente di tutto, anche e soprattutto di sesso.

Mentre loro si confidano, tra cene piene di confessioni e battute al vetriolo, tra incontri fugaci nei posti più impensabili e whatsapp infuocati, ai lettori è concesso di origliare e di ridere, ridere tanto.

Accanto alla risata, però, sorgono varie riflessioni, come quella sull’eterna conflittualità dei rapporti tra i sessi o l’accettazione del corpo che cambia con i loro desideri, le svolte, le piccole grandi rivoluzioni personali.

Un cammino verso il sentirsi finalmente adeguate (tema già affrontato nel precedente Mai all’altezza) in una serata di risate e brillantezza tutta al femminile per raccontare tutto ciò che non si era mai detto delle donne.

Modera l’evento il caposervizio del Messaggero, Giorgio Renzetti.

Info www.carramusagroup.com

Facebook – @festivalmonticimini