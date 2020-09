Primo giorno di scuola: protocolli anti-Covi dentro. ma fuori?

NewTuscia – VITERBO – Oggi riparte la scuola a Viterbo. Il ritardo per i problemi riferiti al Covid-19. Come per tante altre scuole il via è stato dato anche all’Egidi di Viterbo. Una scuola che potrebbe essere qualunque altra di Viterbo.

Queste sono le foto che ci hanno inviato poco fa: si riferiscono alla scuola Egidi. Alle ore 8 di stamattina.

I ragazzi sono tutti rigorosamente con mascherina . Un cordone rosso delimita il percorso all’ingresso. All’apertura delle porte i ragazzi si infilano in questo “tubo” dove rimangono accalcati fino alle 8.20 . All’ingresso un blocco dove, per fortuna, un docente distribuisce uno per uno mascherine e disinfetta le mani.

Ma fuori la calca continua a rimanere in attesa. Le regole anti Covid, come per altri casi simili, valgono solo per gli studendi che entrano in classe? E per tutti gli altri accalcati fuori?