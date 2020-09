Arriva uno sportello Postamat a Bassano in Teverina

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Arriva il Postamat a Bassano in Teverina. Iniziano oggi 24 settembre i lavori di installazione dello sportello elettronico ATM presso l’ufficio postal e di via Cesare Battisti.

Ad annunciarlo il Sindaco Alessandro Romoli. “L’amministrazione comunale – dichiara il primo cittadino – ha lavorato molto negli anni per arrivare al risultato di oggi . Da quando ha chiuso l’unica filiale della Banca Bassano in Teverina era sprovvista di uno sportello ATM”. “Voglio ringraziare – continua il primo cittadino – Poste italiane per l’attenzione ricevuta e per l’impegno concreto verso i piccoli Comuni . Da qualche mese il Comune di Bassano in Teverina ha trasferito presso poste anche la tesoreria comunale. È un risultato amministrativo concreto e proiettato alla crescita della nostra comunità locale, risultato per il quale l’intera maggioranza sta lavorando da anni . siamo certi che i cittadini apprezzeranno questo nuovo importante servizio che verrà inaugurato è reso funzionante congiuntamente da Poste e dal Comune nelle prossime settimane”.

Comune di Bassano in Teverina