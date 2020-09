La provincia di Viterbo partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Giovedì 24/09/2020 ORE 10:30 – WEBINAR DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: LIFE LANNER* – AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL FALCO LANARIO

Giovedì 24 settembre 2020, alle ore 10:30 , avrà inizio il webinar di presentazione del progetto: LIFE LANNER* (LIFE18 NAT/IT/000720) – AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL FALCO LANARIO – Un progetto europeo a cui la Provincia di Viterbo partecipa in qualità di partner con due delle tre aree protette di cui è Ente Gestore (le RR.NN. di Tuscania e di Monte Casoli di Bomarzo).

Il progetto europeo “LIFE LANNER* (LIFE18 NAT/IT/000720) – AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL FALCO LANARIO” si prefigge di incrementare la piccola popolazione di falco lanario nel Lazio tramite il rilascio di esemplari in natura e la ricostituzione di habitat idonei alla loro sopravvivenza. La specie è molto rara sul territorio europeo e, di conseguenza, legalmente protetta. Questo è uno dei tanti progetti LIFE che in Europa vengono finanziati per la conservazione degli habitat, delle specie e della biodiversità, uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati nell’Agenda 2030. La partnership tra enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, è uno degli strumenti fondamentali per la buona riuscita del progetto e di tutte le azioni che si stanno mettendo in atto per la conservazione di questa specie animale.

Il webinar rientra anche tra gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) (https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/cal/369/agenda-2030-la-conservazione-della-biodiversita-presentazione-del-progetto-life-lanner-azioni-urgenti-per-la-conservazione-del-falco-lanario#.X2sAQovONhF) a cui aderisce l’Unione Province Italiane (UPI).

Il webinar sarà svolto in modalità teleconferenza su idonea piattaforma e contestuale diretta streaming sul sito https://www.facebook.com/lifelanner/

La partecipazione sarà libera e gratuita, previa registrazione compilando il form al seguente indirizzo (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGgjJVOxa87ytGYGcILztC_rS8d1W_5OiZPdNTskZftDlbw/viewform) o in alternativa inviando un messaggio email all’indirizzo: convegnolife@riservavico.it (indicando Nome e Cognome ed eventualmente qualifica/ente/associazione di appartenenza (se pertinente).

A seguito dell’iscrizione si otterrà il codice di accesso al webinar su piattaforma Zoom.