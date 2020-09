“Ti presento Felix al Beethoven Festival Sutri”, XIX edizione

NewTuscia – SUTRI – Fuoco, ritmo, passione ed energia al Beethoven Festival Sutri per il concerto dell’Aura Trio formato da Simona Foglietta violino, Maria Antonietta Gramegna violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo pianoforte. “Ti presento Felix” è l’ultimo appuntamento del mese di settembre, sabato 26 alle ore 18 nella Chiesa di San Francesco, e sarà dedicato all’integrale degli splendidi trii per pianoforte e archi – in re minore op.49 e in do minore op 66- entrambi opere della maturità di Felix Mendelssohn Bartholdy, figura cardine del primo romanticismo tedesco.

Definito da Schumann “ il lavoro di un maestro, come lo furono a loro tempo quelli di Beethoven in si bemolle e in re, come lo era quello di Schubert in mi bemolle… “, il trio n.1 op.49 è musica meravigliosa che riflette un profondo equilibrio interiore, una costante nella personalità del musicista di Amburgo. Il secondo trio, l’op.66, è dedicato all’amico e compositore di altissimo valore Ludwig Spoh ed è l’ultima composizione di Mendelssohn nella produzione cameristica con pianoforte. In questa composizione la compostezza formale assume connotati più romantici con i tre strumenti che dialogano con il linguaggio dell’intarsio e della malinconia.

Protagonista sul palco sarà l’Aura Trio che, fondato nel 2006, si è segnalato in importanti concorsi (solistici e cameristici) nazionali ed internazionali e ha al suo attivo numerosi concerti in Italia ed all’estero, esibendosi sempre con grande successo per importanti festival ed istituzioni e associazioni musicali. Le tre affermate musiciste vantano numerose prime esecuzioni assolute e composizioni espressamente dedicate a loro. Sono tra queste i brani originali in stile jazzistico composti appositamente per il Trio dal compositore e noto jazzista Gerardo Iacoucci e incisi nel Cd dal Titolo “Chamber Jazz Trio” .

L’ accesso ai concerti è consentito nel rispetto delle misure previste dalla normativa anti contagio da Covid 19 in vigore.

In considerazione del numero dei posti ridotto per consentire il distanziamento, è vivamente consigliata la prenotazione per ogni concerto tramite WhatsApp al numero telefonico 3533756855 oppure all’indirizzo email info@beethovenfestivalsutri.com entro le ore 12.00 del giorno del concerto.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.beethovenfestivalsutri.com