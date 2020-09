Si rifiutano di dare le generalità: denunciati tre stranieri a Orte

NewTuscia – ORTE – I Carabinieri della stazione di Orte nella serata di ieri, durante un controllo di polizia di sicurezza volto principalmente al monitoraggio del rispetto della normative funzionali al contenimento della pandemia da Coronavirus, hanno sorpreso tre cittadini di origini africane, due donne del Camerun ed un uomo della Tanzania, che si rifiutavano di fornire tra l ‘altro le loro generalità, e durante l’ atto del controllo proferivano anche frasi minacciose ai carabinieri.

A quel punto venivano condotti in caserma, identificati, denunciati per minaccia a P.U. e sanzionati amministrativamente per non avere rispettato gli obblighi imposti dal protocollo per il contenimento della diffusione della pandemia.