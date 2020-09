Elezioni amministrative Civita Castellana, centro destra avanti

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Lo scrutinio dei voti per le elezioni amministrative a Civita Castellana ha preso il via dalle 09.00 di questa mattina, essendo la serata di ieri trascorsa per lo spoglio dei voti del referendum.

Ad eccezione della sospensione dell’attività nella sezione 4 per un sospetto caso di Covid-19, le altre stanno lavorando a pieno ritmo e lo scrutinio è quasi ultimato. In alcuni seggi il candidato di centro destra, Luca Giampieri, risulta avanti rispetto agli altri candidati, arrivando fino al 51% dei voti.

Per il momento, quando mancano 2 seggi su 16 da scrutinare, la situazione è questa:

Luca Giampieri (FdL): 49,75%

Domenico Cancilla (Pd): 21,16%

Yuri Cavalieri (RC): 16,78%

Maurizio Selli (M5S): 12,32%