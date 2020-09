Fa tappa a Vetralla il Festival dei Monti Cimini

NewTuscia – VETRALLA – Nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lazio denominato “La cultura fa sistema 2019” che ha visto coinvolto il SISC Sistema dei Servizi Culturali Integrati per l’area Etrusco Cimina ricordiamo per Vetralla due appuntamenti:

Gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno presso il Giardino di Palazzo Paolocci Via Roma 41 a Vetralla.

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE ORE 18 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE ORE 18 Presentazione del libro di Massimo Temporelli “F***ING GENIUS”

Le vite di otto grandi scienziati che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia. Per imparare a diventare un po’ simili a loro.

L’evoluzione dell’umanità è un processo costante e, al tempo stesso, un processo che ha subito improvvise accelerazioni, frutto del contesto, di tempi maturi ad accoglierle, certo. Ma anche frutto di rivoluzioni portate avanti da singoli individui. O, meglio, da grandissimi geni. Come è noto, però, per innovare e cambiare per sempre il corso della storia umana questi geni sono dovuti passare attraverso sfide, difficoltà, scetticismi, resistenze, tanto teoriche quanto, spesso, sociali. Così le loro vite non sono soltanto avvincenti ed epiche, ma sono anche un esempio da cui possiamo trarre ispirazione e, come fa Massimo Temporelli, delle regole che accomunano molti grandi innovatori: otto “regole del genio”. Con il giusto misto di rispetto, irriverenza e (tanto) divertimento, Massimo Temporelli, fisico, divulgatore e innovatore, ricostruisce le vite e le straordinarie idee degli ingegni che hanno cambiato la storia, da Marie Curie a Steve Jobs, da Leonardo da Vinci a Elon Musk, passando per Albert Einstein, Ada Lovelace, Isaac Newton e Charles Darwin, spiegando le loro intuizioni e raccontando la cultura scientifica, spesso trascurata in Italia. E le storie degli otto protagonisti sono inframmezzate da piccoli “lampi di genio”, episodi di illuminazioni improvvise, brevi e fulminanti come dei tecnologici racconti zen. Tratto dall’omonimo podcast di grande successo F***ing Genius non è soltanto la storia di otto straordinari geni, ma un libro che spera di offrire terreno fertile per la nascita di nuovi “fottuti geni” e, nel frattempo, di far crescere anche il genio che dorme dentro di noi.

Massimo Temporelli si laurea in Fisica all’Università di Milano con una ricerca sperimentale sulle onde elettromagnetiche e la ricostruzione fedele dell’apparato sperimentale di H.R. Hertz.

Dal 2010 è un libero professionista e imprenditore, occupandosi di diffusione della cultura per l’innovazione.