Sorpreso a rubare in un appartamento

NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri della stazione di Bagnaia, di notte fonda, su richiesta arrivata al 112 sono intervenuti in via Armando Diaz dove era stata segnalata la presenza di un ladro all’interno di un appartamento.

Immediatamente sono entrati, sorprendendolo in possesso di vari oggetti appena rubati. Subito lo hanno immobilizzato, e lo hanno dichiarato in arresto e condotto presso la Compagnia Carabinieri di Viterbo dove è stato ristretto in regime detentivo nelle camere di sicurezza.