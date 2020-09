Secondo appuntamento con Paesaggi del Corpo Festival Internazionale di Danza Contemporanea

NewTuscia – VELLETRI – Dopo la splendida giornata di inaugurazione, torna a Velletri (RM) un altro weekend all’insegna della danza e dello spettacolo dal vivo con Paesaggi del Corpo Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Cinque imperdibili appuntamenti, tra il 26 e il 27 settembre, con compagnie nazionali e internazionali di grande prestigio. Le diverse performance site-specific saranno presentate presso la Casa delle Culture e della Musica, luogo denso di attrattive storiche e artistiche, che offre diversi spazi pensati per ospitare eventi a sfondo culturale in un sereno sodalizio tra arte e natura.

Tutto incentrato sulle differenti declinazioni dei linguaggi della danza contemporanea, il Festival raccoglie al suo interno diverse sezioni tematiche che si sviluppano a partire dall’interesse per la multidisciplinarietà e per il dialogo fra le arti, per l’apertura all’internazionalità e alla relazione fra le culture. Il 26 settembre alle ore 17:30, Paesaggi del Corpo tenterà di dialogare anche con un pubblico di bambini e ragazzi ai quali è dedicato Of Feet and Paws della compagnia belga Compagnie Irene K: un viaggio in cui ritmo e suono danno vita a un movimento perpetuo. La danza esplode esplorando rapporti di vario genere tra uomo e natura, uomo e regno animale, ordinario contro straordinario, sogno contro realtà. In questo percorso, a volte travagliato, a volte turbolento, i piedi e le zampe si connettono, si scoprono e si relazionano per simboleggiare i nostri sensi, la libertà, la voluttà, la bellezza e la capacità di condividere i sentimenti. Sempre il 26 settembre, la Compagnia EgriBiancoDanza, una tra le più importanti e riconosciute nel panorama nazionale, arriverà a Velletri con Lo Spazio dell’Anima, uno spettacolo multidisciplinare, permeato di contemporaneità nel segno dell’ibridazione dei linguaggi, costruito su diversi piani logistici e allegorici. Un viaggio dell’anima dove a connotarne la progressione verso la purezza è proprio la mutevolezza dello spazio che diventa rappresentazione speculare. Un’installazione coreografica modulabile e mutevole a seconda dello spazio in cui si svolge e dove emerge una forte componente di percezione del pubblico, data la vicinanza con i danzatori.

La giornata di domenica 27 settembre verrà inaugurata da Compagnie Irene K, che alle ore 17:30 presso la Casa delle Culture e della Musica, porta in scena una performance onirica, in bilico tra il sogno e la realtà: Mains D’Or, coreografia di Irene Borguet-Kalbusc, con Karolina Kardasz e Nona Munnix. Successivamente la talentuosa coreografa e danzatrice Irene Fiordilino presenterà Self – Portrait In Yellow Shades, prodotto da Compagnia Movimento Danza. Il progetto nasce da un’intima riflessione sulla natura dell’autoritratto, espressione di un profondo desiderio di trascendere il proprio corpo per fissarne un’immagine unica ed essenziale fuori di sé. L’antinomia racchiusa nel concetto di autoritratto (autore e personaggio, pittore e ritratto, soggetto e oggetto), rivela il profondo conflitto del nostro essere umani, eternamente in cerca di un’immagine che ci identifichi senza rappresentarci. Danzare il proprio autoritratto è manifestare la propria identità fugace nell’atto stesso della sua trasformazione, nel tempo e nello spazio.

Concluderà la serata la storica e apprezzata compagnia Ariella Vidach AiEP con lo spettacolo 10 Giardini da non perdere. Un progetto che riflette sulle nuove forme di spettatorialità al fine di innescare un percorso che vede lo spettatore in un ruolo attivo, oltre che critico, in grado di determinare e trasformare la scena con le sue scelte e la sua presenza. Lo spettatore è invitato a rispondere a un appello, diventando così, attraverso una pratica di accompagnamento e partecipazione, protagonista attivo del percorso coreografico. Si realizza attraverso una performance site specific esperienziale un happening coreografico collettivo che vede l’attivazione di un pubblico “aumentato” misto, composto da danzatori, artisti e normali spettatori.

26 settembre 2020 h. 17:30| Casa delle Culture e della Musica

Compagnie Irene K | Of Feet And Paws

Coreografia Irene Kalbusch, Anaïs Van Eycken

Con Karolina Kardasz, Gold Mayanga

Drammaturgia Jean Lambert

Musica Milan Warmoeskerken

Costumi Sabine Kreiter

Coproduzione Centre culturel de Welkenraedt

Compagnia EgriBiancoDanza | Lo Spazio dell’Anima

Ideazione e Coreografia Raphael Bianco

Assistente alla Coreografia Elena Rolla

Maitre De Ballet Vincenzo Galano

Sound Concept Diego Mingolla

Musiche Franz Schubert

Luci Enzo Galia

Costumi Salewa

27 settembre 2020 h. 17:30 | Casa delle Culture e della Musica

Compagnie Irene K | Mains D’Or

Coreografia Irene Borguet-Kalbusch

Con Karolina Kardasz, Nona Munnix

Compagnia Movimento Danza – Irene Fiordilino | Self – Portrait In Yellow Shades

Coreografia Irene Fiordilino

Performer Irene Fiordilino

Musiche Nicola Porpora, Andreas Scholl

Produzione Movimento Danza – Mibac

Progetto vincitore del bando dedicato ai giovani coreografi under 35 “Residanza – La casa della nuova coreografia 2018”

Ariella Vidach AiEP | 10 Giardini da non perdere

Coreografia Ariella Vidach

Regia Claudio Prati e Ariella Vidach

Interpreti Compagnia Ariella Vidach Aiep

Audio e video Francesco Luzzana, Sebastiano Barbieri

Produzione Ariella Vidach Aiep – Avventure in Elicottero Prodotti DiDstudio.

Con il sostegno di MIBACT, Regione Lombardia, Comune di Milano, DAC Città di Lugano