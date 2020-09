NewTuscia – VITERBO – Due gruppi, uno dei quali composto in gran parte da minorenni, si sono scontrati per le strade del centro sabato scorso, in mezzo alla gente che animava la movida.

Le cause che hanno portato alla rissa sono ancora da appurare. Le persone intorno a loro, accortesi che i due gruppi si prendevano a calci, pugni e spinte, hanno avvertito le forze dell’ordine, facendo immediatamente dileguare i protagonisti della vicenda.