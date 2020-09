Referendum costituzionale, i risultati in tempo reale

In via di aggiornamento

NewTuscia – VITERBO – Con la chiusura dei seggi alle 15.00 è subito iniziato lo scrutinio dei voti del referendum per la legge di revisione costituzionale, Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Con una percentuale di votanti del 48,76, al momento nella provincia di Viterbo si registrano 80.239 cittadini che hanno votato per il si raggiungendo il 69,23% e 35.667 per il no, 30,77%.

Per il capoluogo al momento il 65,56 % ha votato si.

Siamo solo all’inizio dello scrutinio, ma ricordiamo che l’esito sarà comunque valido anche senza il raggiungimento del quorum.

Risultato in tempo reale della provincia di Viterbo