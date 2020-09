“Compiuto il passo verso un nuovo cammino di riforme che renderanno l’Italia più efficiente e moderna”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. I cittadini hanno deciso, lo snellimento e l’efficientamento del parlamento è realtà, oggi è stato compiuto il primo passo verso un nuovo cammino di riforme che renderanno l’Italia più efficiente e moderna.

Una grande vittoria del M5s unica forza politica che ci ha messo la faccia e che ha dato dimostrazione di sapere cosa vogliono gli italiani e dare loro risposte concrete. Nessuna delle altre forze politiche, ha voluto impegnarsi in prima persona, questo significa che la lontananza dai cittadini è ormai incolmabile.

Alla vigilia del voto, in caso di sconfitta del Si, tutti i sostenitori del no, palesi e occulti, erano pronti a chiedere elezioni anticipate…ed ora? Ora che ha vinto il Sì? Cosa faranno i sostenitori del no? Si dimetteranno? O faranno le solite giravolte linguistiche in un politichese ormai comprensibile solo a loro?

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5s