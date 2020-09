La Viterbese difende il Rocchi, finisce 2-0 con il Grosseto

Leonardo Pacini

NewTuscia – VITERBO – Il racconto e la cronaca del match Viterbese – Grosseto (amichevole).

La Viterbese passa subito in vantaggio con Rossi al 1° minuto. Il numero 9 gialloblù approfitta di una bella sponda di Tounkara e batte Barosi con una splendida girata.Inizio veemente per gli uomini di Maurizi che, come contro la Roma, impostano la gara sui dettami del proprio mister: aggressività e gioco “palla a terra”. Il primo tempo prosegue con un dominio gialloblù, ma Tounkara prima e Salandria poi (su calcio di punizione) mancano il bersaglio. Il primo tempo si conclude così 1-0, con un Grosseto mai veramente pericoloso.

A inizio secondo tempo Maurizi dispone due cambi : dentro Calì e Bianchi, fuori Tounkara (che ammonito rischiava di saltare la trasferta di Terni) e Mbende.

La Viterbese cala fisicamente e il Grosseto ne approfitta con un paio di occasioni che però non sortiscono l’effetto sperato. Male Baschirotto su un paio di retropassaggi pericolosi. Alla mezz’ora del secondo tempo, l’occasione più ghiotta del match è nei piedi di Calì che, in profondità, si presenta solo davanti al portiere avversario, ma lo centra in pieno. I Toscani, dopo le occasioni iniziali, calano nuovamente e subiscono anche il raddoppio di Bezziccheri che, servito splendidamente da Bensaja, è freddissimo e realizza un rigore in movimento. Il match si conclude con la più classica girandola di cambi da una parte e dall’altra che però non cambiano gli equilibri del match. Finisce così 2-0 una partita importante per valutare la condizione fisica in vista del “derby” contro la Ternana. L’impressione è che la squadra stia bene fisicamente ed abbia assorbito i dettami del proprio mister.

PAGELLE VITERBESE

— Viterbese (3-4-2-1) Daga 6 , Baschirotto 6.5 , Mbende 7(Bianchi 6) , Markic 6 ; Bezziccheri 7 (Zanon s.v) , Bensaja 6.5 (Macrì s.v) , Salandria 6.5 (Urso 6) Simonelli 6(Galardi s.v) ; Tounkara 6.5 , Menghi 6 (Sibilia 5.5) , Rossi 7 (Menghi s.v)