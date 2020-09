Fc Viterbo, bene la prima con il Ronciglione United

Il Football Club Viterbo si impone per 2 reti ad 1 sull’ostico Ronciglione United e conquista il passaggio del turno. NewTuscia – VITERBO –Il Football Club Viterbo si impone per 2 reti ad 1 sull’ostico Ronciglione United e conquista il passaggio del turno.

Il cammino della compagine biancorossa – all’esordio assoluto in una competizione LND – comincia con il sorriso, sotto gli occhi del presidente Vincenzo Longo giunto nella Tuscia per assistere allo storico evento.

Quello delle due formazioni è stato un avvio al cardiopalma: il match, avvincente sin dalle prime battute, è stato deciso nei primi quarantacinque minuti grazie alle marcature di Cano (doppietta personale, ndr) e Leo.

Il centravanti argentino, mattatore di giornata, è stato bravo a sbloccare il risultato con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Iacomini (18′).

Trovato il bandolo della matassa, la squadra dicasa ha continuato ad attaccare nel tentativo di portare a due le reti di vantaggio sugli avversari. Il Ronciglione, tuttavia, con un guizzo di Leo è riuscito a ristabilire la parità. (21′).

Raggiunto il pareggio da parte dei ronciglionesi – i quali, al netto del risultato, hanno dimostrato di avere grandi qualità – il Football Club Viterbo si è riportato nella metà campo avversaria con Moio: il 7 biancorosso, con uno schema provato in allenamento, ha magistralmente servito Janse, bravo a sfruttare la sovrapposizione ed a servire Cano Moreno Juan Martin, il quale – da due passi – non ha potuto fare altro che spedire il pallone in rete.

Il presidente Longo, alla fine del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ufficio stampa: «I ragazzi hanno inaugurato la stagione con una vittoria e di questo non posso che essere contento.

Il mister, il suo staff tecnico e la dirigenza, a cominciare dal DS Piscopiello, hanno fatto un buon lavoro. Ci auguriamo di continuare su questa strada.»

Tabellino:

FC Viterbo: Nencione, Janse, Chiavarino, Gimmelli, Cancelli, Andreoli, Castillo, Fanelli (28’st Rosato), Formoso (12′ st Capoccia), Cano, Moio (40′ Onofri).

A disp: Coretti, De Giosa, Onofri, Capoccia, Pisciavino, Puccica, Rosato.

All. De Leo

Ronciglione United: Iacomini, Balletti (38’st Menichini), Morresi, Roccisano, Luciani, Leo, Liberati (15′ st Carelli), Oriolesi, Provinciali (8′ st Finocchi), Valentini, Moretti.

A disp: Rocchi, Mazzei, Intriago, Vettori, Carelli, Menichini, Taglioni, Karic, Finocchi.

All. Del Canuto

Arbitro: Dario Di Matteo – Roma2

Marcatori: Cano (9′ – 21′) ; Leo (18′)

Note: partita disputata in assenza di pubblico, così come previsto dalla delibera LND 48/2020.