Viterbo, contrasto allo spaccio: sequestrati 50 grammi di droga

NewTuscia – VITERBO – La Compagnia Carabinieri di Viterbo nel pomeriggio e fino alla serata di venerdì, nell’ambito del controllo del territorio e delle attività commerciali e pubbliche del centro abitato del capoluogo, ha impiegato il Nucleo Operativo e Radiomobile oltre a le pattuglie di stazioni limitrofe fatte convergere per l ‘esigenza, unitamente a Carabinieri del NAS e del Nucleo Cinofili, per effettuare controlli preventivi mirati al contrasto della micro criminalità ed alla spaccio di droga, oltre alla verifica negli esercizi pubblici del rispetto del DPCM sulla normativa anti corona virus.

Dai controlli eseguiti con l’ausilio appunto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili in relazione al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nel parcheggio retrostante lo stabile della Banca d’Italia adiacente alla vicina Piazza della Repubblica, quale luogo di ritrovo di numerosi giovani locali, è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, sostanza stupefacente del tipo Marijuana già diviso in dosi in bustine trasparenti dal peso complessivo di 50 grammi.

A cura del NAS, sono stati invece controllati due esercizi pubblici in centro.