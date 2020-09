“Scenari cooperativi per il futuro della Tuscia”: lunedì 28 settembre il convegno in modalità webinar

NewTuscia – Lunedì 28 settembre si terrà il convegno “Scenari cooperativi per il futuro della Tuscia”.

L’evento, organizzato da Legacoop Lazio, si svolgerà alle ore 10.00 in sessione plenaria, mentre alle 14.30 si terranno i tavoli di lavoro su welfare e turismo.

L’iniziativa si inserisce nelle attività previste dal progetto L.A.N.D. I Lazio actions for needs and development finanziato dalla Regione Lazio, ed andrà a coinvolgere istituzioni, mondo imprenditoriale, associazionismo e parti sociali. Legacoop mira a proporre una progettualità condivisa, in grado di valorizzare l’impresa cooperativa come pilastro di uno sviluppo sostenibile e attento al territorio.

L’iniziativa inoltre è inserita nel calendario delle attività del Festival dell sviluppo sostenibile di Asvis – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.

Il convegno si svolgerà in modalità webinar, per agevolare il più possibile la partecipazione di tutti gli attori del territorio e consentire il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid 19.

Per partecipare è necessario inviare una mail a m.celletti@legacooplazio.it inserendo: nome, cognome, ente di appartenenza ed indirizzo mail.

Di seguito il programma completo: