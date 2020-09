Montefiascone, furgone colpisce due macchine e finisce su un marciapiede

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nel tardo pomeriggio un furgone ha urtato due macchine ed è finito su un marciapiede a ridosso di un’attività ricettiva (un Bar).

Eccetto l’uomo alla guida del furgone, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, non sono rimaste ferite le persone presenti all’interno delle due automobili colpite dal furgone o eventuali passanti. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.

Presenti sul posto i Carabinieri di Montefiasccone, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.