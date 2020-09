Mercoledì 23 settembre Webinar con eBay per aprire un negozio on line

Seminario on line mercoledì 23 settembre, alle ore 15, con gli esperti del noto marketplace per parlare di e-commerce e delle speciali condizioni previste dall’accordo con Unioncamere.

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio di Viterbo organizza mercoledì 23 settembre, alle ore 15, il webinar con gli esperti di eBay rivolto alle imprese che vogliono avviare il commercio elettronico on line sul noto marketplace.

L’iniziativa, inserita nell’ambito degli appuntamenti formativi “Tè Digitale” proposti dal Punto Impresa Digitale Viterbo, ha lo scopo di illustrare le opportunità offerte a condizioni molto vantaggiose grazie alla partnership stretta tra eBay e Unioncamere.

Grazie a questo accordo, si darà la possibilità alle imprese di accedere in maniera ancora più semplice e immediata al mercato globale di eBay, che conta oggi oltre 182 milioni di acquirenti attivi. In Italia sono oltre 6,5 milioni gli acquirenti e più di 35.000 i venditori professionali che si sono aperti al commercio digitale attraverso il marketplace, valorizzando ancora di più le eccellenze italiane all’estero. Non è un caso che, su eBay, 7 venditori italiani su 10 esportano i propri prodotti in tutto il mondo.

L’offerta concordata da Unioncamere con eBay prevede 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio “Standard” e 6 mesi gratuiti per il negozio “Premium”, oltre all’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e della promozione.

Nel corso del webinar saranno affrontati i seguenti argomenti: Overview eCommerce; Chi è eBay nel mondo ed in Italia; Perché una piccola-media impresa dovrebbe usare eBay per far crescere la propria attività; Offerta eBay – Dintec Unioncamere; eBay University platform

All’incontro – introdotto da Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di Commercio Viterbo e Luigi Pagliaro, digital coordinator del Punto Impresa Digitale Viterbo – interverrà in qualità di relatore Francesco Vitiello di eBay.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro le ore 12,30 del 23 settembre inviando la mail a: pid@vt.camcom.it

Entro le ore 13,30 del 23 settembre gli iscritti riceveranno via mail il link per poter accedere alla Call Conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet, non è necessario installare nessun software).

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, 0761.234473 / pid@vt.camcom.it / www.vt.camcom.it.

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO