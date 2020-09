Fiera delle merci, domenica 20 settembre attenzione ai divieti

Dalle ore 01 alle ore 22

NewTuscia – VITERBO – Divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione domenica 20 settembre, dalle ore 01 alle ore 22, a La Quercia, nelle seguenti vie e piazze: piazza del Santuario, via del Lavatoio, via del Risorgimento, via della Robbia, via Sangallo, via Tosini, via del Passetto, piazza della Pace.

I provvedimenti si rendono necessari per consentire il regolare svolgimento della fiera delle merci (ord. n. 311 del 16/9/2020 – polizia locale).