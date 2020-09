69enne cade in un dirupo, è grave

NewTuscia – Vallerano – Donna cade in un dirupo, è grave.

Intervento dei Vigili del Fuoco a seguito dell’allerta dei sanitari del 118 che non sono riusciti a raggiungere una donna di 69 anni caduta in un dirupo alto tra i 7 e gli 8 metri. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla caduta.

Appena raggiunta la 69enne i Vigili del fuoco hanno provveduto ad immobilizzarla, stenderla in barella e trasportarla verso l’automedica. La donna è stata poi trasportata in ospedale con l’eliambulanza in codice rosso per un trauma alla schiena.

Il luogo dell’incidente si trova vicino Vallerano, davanti il santuario di Santa Maria del Ruscello.

Oltre ai sanitari del 118 erano presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco di Civita Castellana con cinque persone, un mezzo pesante e un fuoristrada.