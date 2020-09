21enne precipita dalla finestra del 3° piano. È grave

NewTuscia – VITERBO – Una ragazza di 21 anni è precipitata da una finestra del terzo piano di un condominio nel centro viterbese, in zona San Francesco.

È accaduto intorno alle 4 di questa mattina. Immediato l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane all’ospedale di Belcolle.

La ragazza è in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato alla caduta.