Referendum, M5S oggi in piazza per il “Vota sì day”

NewTuscia – ROMA – Nella giornata di oggi, saremo nelle piazza di diverse città del Lazio per il #VotaSìDay e per confrontarci con i cittadini sulle ragioni del sì al Referendum sul taglio dei Parlamentari.

L’evento principale di Roma si terrà ad Ostia, dove dalle 16.30 alle 20.00, ci saranno 10 punti informativi dislocati su tutto il litorale, con i nostri rappresentanti in Parlamento, Regione, Comune di Roma e Municipi della Capitale.

Saranno presenti, tra gli altri, i nostri consiglieri regionali Francesca De Vito e Loreto Marcelli, numerosi parlamentari, tra cui Francesco Silvestri, Francesca Flati, Manuel Tuzi, Giulia Lupo, il reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e la sindaca di Roma Virginia Raggi. A fare gli onori di casa la Presidente del X Municipio Giuliana di Pillo.

Come abbiamo spiegato anche su Facebook nel nostro video appello per sì al referendum, si tratta di una riforma che attendevamo da anni e che porterebbe il nostro Paese ad allinearsi con gli standard delle altre democrazie europee, in fatto di rappresentatività e renderebbe il Parlamento più efficiente e quindi più forte.

Altri punti informativi sono previsti in tutta la regione, tra questi a Civitavecchia, dalle 17.30 alle 19.30 con il nostro consigliere regionale Devid Porrello; a Fonte Nuova, dalle ore 10.00 a Mentana, dalle ore 11.30 e a Civita Castellana, dalle ore 18.00 con Valerio Novelli; a Terracina dalle ore 18.00 alle ore 20.00 con Gaia Pernarella. Info-point anche a Pomezia, in piazza Indipendenza dalle 10.00 alle 12.30; a Velletri in piazza Cairoli, dalle 17.00 alle 20.00; a Ciampino, in piazza della Pace e P. Le J. F Kennedy dalle 9.00 alle 13.00; a Nettuno, dalle 10.00 alle 20.00 in Piazza delle Sirene.

Il 20 e 21 settembre andremo a votare per ridurre le poltrone. Un’opportunità storica di cambiamento che è solo l’inizio di un percorso che porterà ad una grande riforma elettorale”

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.