Viterbo, appartamento distrutto dalle fiamme. A Soriano nel Cimino donna investita da camion. É grave

NewTuscia – VITERBO – Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in Via Cacciabella per spegnere le fiamme divampate in un appartamento di condomino. L’arredamento e gli impianti presenti nell’abitazione sono stati totalmente distrutti dalle fiamme rendendo inagibile l’appartamento. Non ci sono persone coinvolte, il proprietario non era in casa nel momento in cui sono divampate le fiamme.

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco gli ha permesso di contenere le fiamme all’unica unità abitativa interessata dall’incendio. In totale erano presenti sette unità di personale con due mezzi pesanti (autobotte) e un fuoristrada.

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Viterbo sono intervenuti anche a Soriano nel Cimino per un incidente stradale che ha coinvolto una passante di 69 anni e un mezzo pesante.

Per cause ancora in corso di accertamento un camion da cava quattro assi che stava transitando sulla piazza principale ha investito la 69enne che è rimasta incastrata sotto uno degli assi. Al momento del soccorso era in gravissime condizioni. Immediato il trasporto in elisoccorso in ospedale.

I sanitari del 118 hanno dovuto prestare cure mediche anche all’autista del camion che ha avuto un malore.

Sul posto dell’incidente erano presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri e la Polizia Locale.