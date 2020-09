NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Maurizio Zaccaria.

“Segnaletica turistica assente.

Nessuna indicazione, in italiano inglese per indicare dove prendere l’ascensore per arrivare al palazzo dei Papi colle del duomo, sia da piazza dei Caduti, che da Valle Faul.”