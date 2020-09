“Patto per l’export”: strumenti e opportunità per le PMI

Il roadshow virtuale del Ministero Affari esteri mercoledì 9 settembre si rivolge alla aziende di Lazio e Toscana. Tutte le indicazioni per partecipare.

Mercoledì 9 settembre, alle ore 17,30, è in programma la quinta tappa del Roadshow virtuale del Ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale (MAECI) per la presentazione del Patto per l'Export, in collaborazione con Conferenza delle Regioni, Unioncamere, Agenzia ICE, SACE e SIMEST.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata la strategia di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali attraverso risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo per imprimere al sistema produttivo un nuovo slancio.

Introdurranno i lavori e porteranno i saluti: Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Carlo Sangalli, Presidente Unioncamere; Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri; Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio; Stefano Ciuoffo, assessore alle Attività Produttive, Turismo e Commercio Regione Toscana.

A seguire le relazioni di: Carlo Ferro, presidente Agenzia ICE su “Il Piano Straordinario per il Made in Italy e i nuovi prodotti e servizi di ICE nei 6 pilastri del Patto per l’Export”; Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di SACE, su “Nuove prospettive dei servizi assicurativi dell’export”; Pasquale Salzano, presidente di SIMEST, su “Nuovi finanziamenti per le PMI a valere sul Fondo 394/81 e sul Fondo di Venture Capital”; Leonardo Bassilichi, presidente Camera di Commercio di Firenze, su “I servizi delle Camere di Commercio della Toscana a sostegno dell’export”; Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma, su “I servizi delle Camere di Commercio del Lazio a sostegno dell’export”.

Intervento conclusivo di Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.