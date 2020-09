Amelia, assessore Proietti Scorsoni su danni maltempo impianti sportivi: “Lavoriamo per soluzione prima possibile”

NewTuscia – AMELIA – “Ripareremo i danni inflitti dal maltempo alla tensostruttura degli impianti sportivi di Paticchi cercando di reperire fondi attraverso canali anche nazionali”. Lo dice l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Amelia, Avio Proietti Scorsoni in merito alla situazione venutasi a creare nell’area sportiva adiacente al centro storico dopo il maltempo del luglio scorso.

“Abbiamo fatto i sopralluoghi necessari – spiega Proietti Scorsoni – ed abbiamo valutato i danni subiti dalla struttura. Non abbiamo ancora proceduto ad una stima delle risorse necessarie per eseguire le riparazioni ma da quanto emerso la cifra non potrà essere inferiore ai 100mila euro. Il Comune – aggiunge l’assessore – non può trovare nel proprio bilancio una somma simile e quindi procederemo in modo alternativo. La prima cosa sarà partecipare al bando della presidenza del Consiglio dei ministri “Sport e periferie” che, a fronte di progetti finanziabili, mette a disposizioni somme fino a 700mila euro”.

L’assessore specifica che le procedure stanno andando avanti in stretta collaborazione anche con la polisportiva che gestisce gli impianti e con la quale abbiamo proceduto alla verifica dei danni subiti. E’ nostra ferma intenzione – conclude Proietti Scorsoni – garantire spazi e opportunità per la pratica sportiva a tutti”.