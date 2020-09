Sacramento della Prima Comunione celebrato ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sotto lo sguardo vigile e misericordioso della Statua della Madonna del Fiore la Parrocchia del Santo Sepolcro di Acquapendente ha festeggiato il Sacramento della Prima Comunione rinviato a Maggio causa loockdown Covid-19.

Inizio della logistica nel pieno rispetto delle misure precauzionali alle ore 09.00 Grazie all’eccezionale lavoro svolto dai volontarie e dalla volontarie parrocchiali, dei rappresentanti della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Stazione locali dei Carabinieri e dei Vigili Urbani. Sulle note dell’inno dedicato alla Santissima Vergine entrano poco dopo le ore 10.00 in Piazzai i bambini, accolti dall’applauso di parenti e genitori oltre che dalla stupenda omelia del Parroco Don Enrico Castauro:

“Siamo oggi ai piedi della Nostra Vergine Protettrice”, sottolinea, “per festeggiare questi angioletti che ricevono il Sacramento della Prima Comunione. Siamo in molti e Dio è in mezzo a Noi. Non possiamo fare altro che aiutare i bambini a pregare al momento di fare questo importante Passo. La preparazione per loro è stata lunga ed a tratti incerta ma nessuno di è demoralizzato. Perché il fine è stupendo: ricevere il Corpo-Cuore di Gesù. E tutti sono pronti a riceverlo con bontà ed innocenza. Lo Spirito Santo entra dentro di loro assieme a Gesù vivo. Un Gesù dall’amore infinito. Che non tradisce. Che non si vergogna di aver dato la Vita per noi facendoci crocefiggere. Un pensiero particolare agli 86 nonni che sono presenti. Questa Festa e dedicata soprattutto a loro. Pozzo inesauribile di sapienza, che fanno immensi sacrifici per aiutare i genitori a crescere gli stessi. Non possiamo dimenticare la Nostra Vergine Protettrice. Appena possibile la festeggeremo come purtroppo non abbiamo potuto fare a Maggio. E sarà un Processione a rendere la Festa ancora più bella”.