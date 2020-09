Rissa via Valle Piatta, operato alla milza il 23enne accoltellato

NewTuscia – VITERBO – Continuano le indagini della polizia per chiarire la dinamica della lite e i motivi che hanno portato ad essa in via Valle Piatta; per il momento il presunto aggressore si troverebbe agli arresti domiciliari e non nel carcere minorile in quanto anche lui ferito. Il 17enne è stato fermato la sera con i vestiti insanguinati a Piazza del Teatro.

Uno degli altri due ragazzi feriti, il giovane di 23 anni, ha riportato gravi danni; arrivato a Belcolle in condizione di grave shock emorragico, con sei lesioni da arma bianca al torace e al braccio destro, è rimasto in sala operatoria per tre ore, subendo poi l’asportazione della milza. Nella rissa è rimasto ferito anche un 22enne, colpito in modo lieve al petto.