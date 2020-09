Parte la preparazione della Virtus Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Oggi sarà la volta della formazione calcistica della Virtus Acquapendente (Seconda Categoria) a dar via alla preparazione. Con ragazzi che dopo un estate goliardica ed all’insegna di appuntamenti-eventi per cementare il gruppo fremono per iniziare.

In molti hanno confermato la propria adesione al progetto del Presidente Bruno Bacchi che si avvarrà della collaborazione di nuovi motivatissimi Dirigenti : Leonardo Palla, Dino Lauricella, Giacomo Bedini, Matteo Bedini, Simone Ceconi, Riccardo Paoletti, Riccardo Piazzai, Francesco Sarti, Gabriele Bigerna, Andrea Campana, Leonardo Crisanti, Francesco Del Segato, Mirco Dominici, Nicholas Pagliacci, Jacopo Palla, Abdelrhamane Madi Akonou, Lorenzo Pacifici, Emanuele Pinzi. “Per noi Buldogs che lo scorso anno abbiamo lottato per accedere in Prima Categoria”, sottolinea il Presidente, “è un vero e proprio sollazzo confermare in toto la rosa dello scorso anno. E se il mercato permetterà di rafforzarla con qualche acquisto, ben venga”.