Estate viterbese. Tempesta a piazza San Lorenzo, domani 8 settembre alle 21, con Sebastiano Tringali

NewTuscia – VITERBO – A piazza San Lorenzo, l’8 settembre alle ore 21, va in scena TEMPESTA, opera per danza e teatro, con Sebastiano Tringali, Rosa Merlino, Carlotta Bruni e Paola Saribas. L’evento rientra nell’ambito dell’Estate Viterbese, promossa dal Comune di Viterbo – assessorato cultura e turismo. Un atto unico, per la regia e la coreografia di Aurelio Gatti, ispirato al primo libro dell’Eneide virgiliana che narra la straordinaria tempesta che sconvolge il naviglio con cui Enea, e i pochi scampati dalla distruzione di Troia, cercano la fuga e la salvezza.

Una storia di mare, di fuga dalla guerra, di migrazioni che trova immediato riferimento nelle cronache attuali del Mediterraneo e delle nostre coste. Una TEMPESTA di emozioni che coinvolge gli spettatori trasportandoli simbolicamente su quelle carrette del mare, immerse nel buio, in balia delle onde, dove gli attimi diventano eternità e ogni luce speranza e attesa di soccorso. Dal mito ai giorni d’oggi, una lirica per danza, teatro e musica in cui Memorie di vite mai vissute abbastanza, sono interrotte dalla tempesta di ricordi che si mescolano alle speranze nella ricerca di un futuro – troppo spesso – negato.

Mda Produzioni Danza

TEMPESTA

da Eneide, Virgilio

per la drammaturgia di Sebastiano Tringali

regia e coreografia Aurelio Gatti

con Sebastiano Tringali

e Paola Saribas, Rosa Merlino, Carlotta Bruni

8 settembre 2020

ore 21

Piazza San Lorenzo – Viterbo

Posto unico 10 euro

info&prenotazioni:

whatsapp -351 907 2781